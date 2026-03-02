Politics

WATCH LIVE | Former NDPP Bulelani Ngcuka testifies before the TRC cases commission

TimesLIVE TimesLIVE

TimesLIVE

Sisi Khampepe is chairperson of the TRC cases commission of inquiry in Johannesburg.

The Truth and Reconciliation Commission cases inquiry is hearing evidence from former national director of public prosecutions (NDPP) advocate Bulelani Ngcuka on Monday.

Ngcuka served as NDPP from 1998 until 2004.

TimesLIVE

Would you like to comment on this article?
Sign up (it's quick and free) or sign in now.

Comment icon
Sign UpLog In

Please read our Comment Policy before commenting.

Editor’s Choice

1

O’Sullivan agrees to return to parliament after dramatic exit

2

EFF calls for accountability on Macpherson’s Brazil ‘baecation’

3

Councils can expect sticks and carrots in delivery support — Treasury DG

4

CCMA clears Collen Mashawana Foundation in public works programme salary dispute

5

‘I would love to act’: Tyla at the 2026 NAACP Image Awards

Related Articles