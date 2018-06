Springbok coach Rassie Erasmus has made two changes to his starting team to play England on Saturday.

Pieter-Steph du Toit replaces Jean-Luc du Preez‚ while Frans Malherbe comes in for Wilco Louw.

Springboks to play England:

Willie le Roux; S’Busiso Nkosi‚ Lukhanyo Am‚ Damian de Allende‚ Aphiwe Dyantyi; Handre Pollard‚ Faf de Klerk; Duane Vermeulen‚ Pieter-Steph du Toit‚ Siya Kolisi (captain); Franco Mostert‚ RG Snyman; Frans Malherbe‚ Bongi Mbonambi‚ Tendai Mtawarira.

Substitutes:

Akker van der Merwe‚ Steven Kitshoff‚ Thomas du Toit‚ Jean-Luc du Preez‚ Sikhumbuzo Notshe; Ivan van Zyl‚ Jesse Kriel‚ Warrick Gelant.

More to follow........