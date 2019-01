Chase Rhys se debuutroman is ’n funny en intensely moving character study van kinnes vannie Cape Flats

Nicole Lamb en Derick Delcarme is in matriek en verlief, maar toe Nicole swanger raak, moet Derick die skool verlaat om ’n werk te soek. Hy het geen ander keuse as om by die UML-gang aan te sluit nie, want daar kan hy darem geld maak.

Rolanda Fisher wil ’n lewe van weelde soos ’n Cape Kardashian hê en as sy nie ’n celebrity op sosiale media kan word nie, gaan sy vir ’n ryk man kry. Maar sy hou ook van ’n bad boy...

In Kinnes deur Chase Rhys word moeilike waarhede met deernis en humor oopgeskryf.

Chase Rhys, gebore in 1989, is ’n dramaturg van Ocean View. Hy het ’n graad in drama verwerf by UCT en is ’n medewerker by Borderlands, ’n fees wat uitvoerende kunste gebruik om die gaping in gesegregeerde gemeenskappe te oorbrug. Chase is die eerste wenner van die Adam en Rosalie Small-prys vir debuutskrywers, in 2017.

Artikel verskaf deur Kwela, NB-Uitgewers.