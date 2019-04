Kuifie en kie besoek die maan in dié twee opwindende titels

Die avonture van Kuifie (Frans: Les Aventures de Tintin et Milou) is een van die gewildste strokiesverhale wat in die twintigste eeu verskyn en is vandag steeds gewild. Die boeke word in ongeveer 60 tale vertaal.

Die hoofkarakter van die verhale is die jong Belgiese verslaggewer Kuifie. Saam met sy hond, Spokie, beleef hy verskeie avonture.

Die eerste verhaal van Kuifie het op 10 Januarie 1929 verskyn as ’n bylae tot die Franstalige Brusselse koerant Le Vingtième Siècle. Tussen 1929 en 1976 het Hergé 23 strokiesverhale geskryf en geteken (die 24ste verhaal bly onvoltooid).

Bestemming maan

In Die avonture van Kuifie – Bestemming maan word Kuifie, Spokie en kaptein Sardijn onverwags deur professor Sonneblom na die Sbrodjse Atoomnavorsingsentrum in Sildawië ontbied. Groot is hul verbasing toe hulle uitvind dat professor Sonneblom besig is om ’n reis na die maan te organiseer en van plan is om hulle saam te neem. Ná maande se voorbereiding vertrek hulle op die gevaarlikste reis wat nog ooit deur mense aangepak is…