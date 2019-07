Staan die kans om drie puik Penguin Random House-titels te wen!

Aankoms en vertrek

Pat Stamatélos

Bailey Kellerman verlaat Suid-Afrika finaal ná nog 'n liefdesteleurstelling deur haar eerste liefde, Adam. Hulle het 'n aan-en-af-verhouding sedert hulle jong dae, maar Adam verneuk haar gereeld en kom nie tot trou nie.

In London trou sy met 'n Fransman, maar word ook deur hom in die steek gelaat. Terwyl sy oorsee is, word haar ouers wreed in hul huis in Johannesburg tydens 'n rooftog vermoor.

Haar broer, Zak, daag woedend by haar huis op en dring daarop aan dat sy terugkom Suid-Afrika toe.

Hy verwyt haar ook dat sy nie by die begrafnis was nie, min wetend wat haar omstandighede daardie tyd was.

Sewe maande later is Bailey terug in Suid-Afrika, maar iewers is daar 'n slang in die gras. Hoekom het haar pa nie die kluis tydens die rooftog vir die rowers oopgemaak nie? Wat is in die toegesluite kluis? En gaan Adam weer amok in haar lewe kom maak?