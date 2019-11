Dames en here: la vie en Nataniël.

Eg, eerlik, spitsvondig, fassinerend, roerend.

Indien mens gevra sou word om Nataniël se memoir, Kyk na my in vyf woorde op te som sou dié byvoeglike naamwoorde gepas wees.

Van die swartskaap wees op drie plattelandse dorpies tot trek na 'n groot voorstad, neem hy die leser op 'n reis wat jou voorstel aan die wonder van Nik-Naks na power rugbywedstryde, familie-maaltyd na familie-maaltyd en sy ewige hunkering daarna om gesién te word.

Kyk na my se subtitel lui 'Herinneringe aan 'n kindertyd'.

In sy kenmerkende hees stem wat Suid-Afrikaanse gehore vir jarre al vermaak en meevoer, beskryf die kaalkop kabaretster-cum-sjef-cum-kortverhaalskrywer sy kindertyd as "uitputtend, vreesaanjaend, fantasties, baie, baie kos en een mooi maatjie."

Neem gerus kennis van die enkelvoud...

Menigte bladsye in Kyk na my word afgestaan aan die bewondering wat Nataniël vir sy ouma het, as ook die betowering wat ouer mense as geheel vir hom ingehou het.

Sy portuurgroep moes maar tweede viool speel.

"Hulle het by my kom speel, maar dit was erger as skool," sê hy lankmoedig oor die middae waartydens hy die bure se seuns moes vermaak.

Waar hulle plase en paaie wou bou, het hy bruide en bruilofte geskep.

Soos hy dit stel: "Ander bak plase, ek maak 'n wedding."

Hy beklemtoon dat hy nie noodwendig slimmer was as sy jong eweknieë nie, "maar ek was meer intellectual, in 'n weird way, as my maatjies.

"Ek was tussen die grootmense, want kinders het my verveel. Vandag nog ... ek kommunikeer nie maklik met kinders of hondjies nie. Ek was ge-fascinate deur old people en older people."

Die wysheid, tekort aan vrees, en die welverdiende embleem om torrerig te wees wat saam met ouderdom gepaardgaan het hy besonders aanloklik gevind.

"Die ouer mense - soos my art teacher en my ouma - they travelled the world. There were things in their houses that other houses did not have. They had embroidered shoes, 'n shawl gehad met vlamme op en 'n peacock in die hoek van die eetkamer," vertel hy in verwondering.