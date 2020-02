Toyota US Woordfees Skrywersfees: chronologiese dagprogram

Die program vir vanjaar se Toyota US Woordfees Skrywersfees is bekendgestel!

Ja, Woordfees is om die draai en die bolandse dorpie van Stellenbosch gaan vanaf Vrydag 6 Maart tot Sondag 15 Maart met kultuurdiere wemel.

Leesgierige feesgangers kan uitsien na gesprekke met onderwerpe wat wissel van poësie tot politiek; misdaadfiksie tot smeerpoetse; die Sestigers tot slypskole; en veel meer.

Loer gerus hier vir 'n voorsmakie ...

Eendag-skryfkursus

Slypskool

Met Ingrid Winterbach, Kerneels Breytenbach en Frederik de Jager

Aangebied deur The Talking Table

Frederik de Jager en Douw Steyn se Winnie Rust-skryfskool, wat in Februarie oor ’n paar dae op Stilbaai in die skrywer se familie-strandhuis gehou word, is ná drie jaar al ’n instelling. Nou kom twee van die leermeesters, Ingrid Winterbach en Kerneels Breytenbach, en Frederik bymekaar om deur die loop van een dag ’n klein groepie voornemende skrywers deur middel van wyse raad en praktiese oefeninge in fiksie skryf ’n paar basiese beginsels te leer.

6 Maart 8.30vm vir 9vm | Middagete, koffie en tee ingesluit

7 ure | Lanzerac

R850 middagete ingesluit

Versfort

Poësie

Met o.a. gepubliseerde digters, Penseel se studentedigters, en Wellington se Mengelmoes-digters as voorlesers

Onthou jy nog jou kinderfort met lakens, komberse, kussings of ’n slaapsak? Met ’n kopknik na Breyten Breytenbach wat 60 jaar gelede as een van die Sestigers Afrikaanse digkuns op sy kop gekeer het, kan jy nou in so ’n nuut verbeelde “versfort” inkruip om nie net na gedigvoorlesings te luister nie, maar ook van jou eie gedigte voor te lees as jy ’n middernagtelike skriba is – en selfs afskrifte van jou gedigte in die “fort” te los vir ander om te lees. Jy’s ook welkom om ’n gedig van jou eie keuse saam te bring, of ’n bundel waaruit jy graag iets voorgelees wil hoor. Kom ontspan met die skoonheid van woorde al om jou in ’n klein, intieme ruimte. En as niemand voorlees nie, kan jy in stilte sit en lees uit die bundels in die “fort”.

6, 7, 12, 13 Maart 9vm - 12nm, 2nm - 4nm

45 min | Tussen Boektent en Boek-Oase

Gratis

Willie Esterhuyse: Oorlog en vrede

Niefiksie

In gesprek met Moeletsi Mbeki

Aangebied deur Naledi

Hoe maak ’n mens ’n vriend van jou vyand? In sy jongste boek, Oorlog en vrede, ondersoek Willie Esterhuyse die eeue oue strydvraag of die mens (veral mans!) van nature magsugtig en gewelddadig is, en of dit aangeleerde gedrag is. En as die mens van nature gewelddadig is, hoe is dit moontlik om vrede tussen vyande te bewerkstellig? Hy argumenteer die mens het ’n morele verbeelding wat hom die droom van vrede laat bevorder.

6 Maart 11vm

60 min | Boektent

R65 | R85 by die deur

Taal: Engels en Afrikaans

Jan Rabie: ‘21’ sluit die deure oop

Sestig ná ’60

Met Andries Visagie, Steward van Wyk en MC Botha

Aangebied deur die US Dokumentesentrum

Andries Visagie, Steward van Wyk en MC Botha gesels oor die werk en lewe van ons eie Sestiger-“strandloper”, Jan Rabie, wie se baanbrekersversameling kortverhale, 21, in 1956 die sleutel was wat die grensverskuiwende Sestigers-beweging in Afrikaans sou oopsluit. Jan en sy Skotse kunstenaarsvrou, Marjorie Wallace, se huis op Onrus was ’n tweede tuiste vir baie skrywers, soos Uys Krige, Breyten Breytenbach en André P. Brink. Na die gesprek kan gaste die omvattende versameling van Jan se manuskripte, aantekeningboeke, briewe, foto’s en persoonlike dagboeke bekyk.

6 Maart 12nm

60 min | JS Gericke-ouditorium

R65 | R85 by die deur

Wreed én mooi is die dood

Essays

Met Tobie Wiese as gesprekleier

Aangebied deur Jonathan Ball Publishers

Met sy versameling stories oor die belewenis van die dood, het Wreed én mooi is die dood mense aangegryp. Die samesteller Tobie Wiese gesels met Karin Brynard, wie se man, Rien, ná siekte oorlede is, dr. Almero Oosthuizen, ’n spesialis in noodmedisyne, en Wilhelmina Prins, ’n pleegmoeder oor baie jare, oor trauma as deel van die doodsbelewenis – hetsy deur ’n geliefde se langdurige lyding of geweld.

6 Maart 12.30nm

60 min | Boektent

R65 | R85 by die deur

Leopold Scholtz: Cuito ‘gedeklassifiseer’

Geskiedenis

Leopold Scholtz, in gesprek met Abel Esterhuyse en Roland de Vries

Aangebied deur Jonathan Ball Publishers

Die bloedige gevegte om die klein Angolese dorpie Cuito Cuanavale in 1987/’88 is steeds omstrede omdat albei kante vas glo hulle het die groter geveg gewen. In Die SAW en Cuito Cuanavale: ’n Taktiese en strategiese analise ondersoek Leopold die ware strategiese en taktiese doelwitte van die SAW op grond van onlangs gedeklassifiseerde inligting, en bespreek sy bevindings met Abel Esterhuyse en oud-genl. Roland de Vries.

6 Maart 2nm

60 min | Boektent

R65 | R85 by die deur

Boosheid in ’n vrou se hand

Misdaadfiksie

Anel Heydenrych, Carla van der Spuy en René van Zyl gesels met Jono Amid

Aangebied deur Penguin Random House, Tafelberg en Wenkbrou

Wat gebeur met ’n vrou wanneer sy aan geweld blootgestel was? Jono Amid soek antwoorde by twee opwindende vroue-misdaadromanskrywers en ’n niefiksieskrywer wat vir een van haar boeke met verskeie vrouemoordenaars gesels het. TV- en radiojoernalis Anel Heydenrych het vir Die afloerder, haar nuwe sielkundige riller ná Malhuis, in die kop geklim van ’n psigopaat, terwyl pastoriemoeder René van Zyl in Die Alfa-dokument ’n wêreld skep waar onnoemlikhede in die naam van godsdiens gepleeg word. Hulle deel hulle ervaring met Carla van der Spuy, skrywer van Bloed op haar hande en die meer onlangse Liefde agter tralies.

6 Maart 3.30nm

60 min | Boektent

R65 | R85 by die deur

Taal: Afrikaans

Muckrakers or Watchdogs

In die nuus

Foeta Krige, Pieter-Louis Myburgh en Pauli van Wyk gesels met Anton Harber

Aangebied deur Penguin Random House en Jacana Media

Foeta Krige (The SABC8), Pieter-Louis Myburgh (Gangster State: Unravelling Ace Magashule’s Web of Capture) en amaBhungane se Pauli van Wyk gesels met Anton Harber oor die noodsaaklike, maar al hoe gevaarliker en moeiliker werk van ondersoekende joernaliste in ’n era van toenemende aggressie teenoor vreemdelinge, korrupsie en fopnuus. Anton is ’n oudredakteur van The Mail & Guardian en mediakenner, wat 250 jaar se ondersoekende joernalistiek in Afrika in sy reeks Muckraking-boeke nagespeur het.

6 Maart 5nm

60 min | Boektent

R65 | R85 by die deur

Taal: Engels en Afrikaans

Klik hier vir die volledige program.

Artikel verskaf deur die Toyota US Woordfees