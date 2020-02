Penguin Random House SA verkry LAPA Uitgewers

Connolly sê: “Ons is baie opgewonde om met die span by LAPA saam te werk. Hulle spog met puik publikasielyste, ’n uitstekende groeikoers en ’n sterk teenwoordigheid in die Afrikaanse markte vir fiksie en kinder-en-jeug. Hulle het ons lankal beïndruk met hul talent, professionaliteit en ambisie, en ek glo ons twee onderskeie ondernemings sal baie by mekaar leer. Ek sien uit na die opwinding van gedeelde idees en ’n begeesterde energie in die saamgesmelte besigheid. Saam sal ons aanhou groei en voortgaan om die hoogste gehalte in die uitgewersbedryf na te streef. Die ondernemings sal hul onderskeie fokus behou en sal aanhou sake doen soos altyd, met die nuwe moontlikheid om sommige stelsels met mekaar te integreer. LAPA se bestuurspan is bekend vir sy indrukwekkende vermoë om te groei en ons is van plan om hulle te help om nog groter hoogtes te bereik.”

Brits sê die ATKV beskou die stap as ’n gulde geleentheid om Afrikaanse skrywers en Afrikaanse skryfwerk te bevorder. “Dit gaan Afrikaanse skrywers se voetspoor aansienlik vergroot en hulle die geleentheid bied om internasionaal vastrap plek te kry. Ons vertrou LAPA Uitgewers sal onder Penguin Random House Suid-Afrika se indrukwekkende vaandel net groter hoogtes bereik.”

Sylvia de Wet, Uitvoerende Hoof van LAPA, sê: “Hierdie verwikkeling hou enorme belofte vir LAPA en ons skrywers in. Ons is verheug om by Penguin Random House Suid-Afrika aan te sluit en deel te word van hul houermaatskappy, die internasionale uitgewersreus Penguin Random House. Deur dié internasionale kolos sal ons toegang tot waardevolle platforms en hulpbronne verkry terwyl ons LAPA se korporatiewe naam en identiteit as die grootste Afrikaanse uitgewer en markleier behou. LAPA se sakekern en redaksionele integriteit bly onaangeraak terwyl ons deel word van ’n handelsmerk wat wêreldwyd aansien geniet vir sy ongeëwenaarde kultuur, kommersiële sukses en steun aan outeurs. Ons sien uit na ’n geweldig belowende toekoms saam!”