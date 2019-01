Adam Small: Denker, digter, dramaturg ’n huldigingsbundel wat een van die belangrikste swart Afrikaanse stemme verewig

Hoewel die toekenning van die Hertzogprys aan Small in 2012 en die gepaardgaande publisiteit daarrondom die idee vir ’n huldigingsbundel by die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns laat ontstaan het, was dit Small se dood wat die deurslag gegee het om dié publikasie te verwesenlik: Wanneer ’n kunstenaar sterf en sy stem vir ewig verstom het, bied dit immers die geleentheid om oorkoepelend oor die geheel van sy kunstenaarskap te besin.

Die bydraes in hierdie bundel dra die ondertoon van ’n afsluiting, ’n terugblik op die mens en kunstenaar Adam Small, met temas soos die toekoms van Afrikaans en die Afrikaanse letterkunde, die uitbreidende rol van Kaaps, en sosiale vraagstukke soos bendegeweld en armoede.

Mense wat Small van naby geken het is hier aan die woord saam met literatore en kollegas uit die maatskaplikewerk-omgewing waarby Small lewenslank betrokke was.

Adam Small: Denker, digter, dramaturg - ’n Huldiging hoef nie as afsluiting van die gesprek oor Small se lewe en werk beskou te word nie – inteendeel: Dit bied juis ook geleentheid om die oorkoepelende blik oor Small se kunstenaarskap as inleiding tot verdere ondersoek te benut.

OOR ADAM SMALL

Adam Small (1936–2016) was een van die belangrikste swart Afrikaanse stemme om die onreg van Apartheid en die lot van veral die gemarginaliseerde sprekers van Kaaps stem en erkenning in die letterkunde te gee. As opgeleide maatskaplike werker was hy ook lewenslank betrokke by die bemagtiging van armes en onderdruktes in die Suid-Afrikaanse samelewing. Van sy bekendste werke is die toneelstuk Kanna, hy kô huistoe en die digbundels Sê sjibboleten Kitaar my kruis.

OOR DIE SAMESTELLER

Jacques van der Elst was hoof van die Departement Afrikaans en Nederlands aan die destydse PU vir CHO en was tot 2012 die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Tans is hy navorsingsgenoot in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit.

