Cry, the murderous country

Read these names and weep — each one belongs to a woman killed in SA

Hillary Gardee, Tshegofatso Pule, Karabo Mokoena, Anene Booysen, Uyinene Mrwetyana, Chanelle Henning, Luyanda Nkambule, Nompumelelo Tshaka, Gloria Sekome, Nokwanda Maguga-Patocka, Sandiswe Bhuga, Nikita Maloni, Gomolemo Legae, Leighandre Jegels, Precious Ramabulana, Nthabiseng Rampai, Kgaugelo Tshawane, Aviwe Wellem, Meghan Cremer, Nhlanhla Mphahlele, Jesse Hess, Joan Anderson, Babsie Cowley, Phumeza Pepeta, Zolile Khumalo, Nosicelo Mtebeni, Ndivhuwo Munyai, Elene Lino, Reeva Steenkamp, Lebogang Matlou, Gaitewe Kabasia, Melvina Adler, Annelene Pillay, Zameka Kosi, Thobile Mkhize, Natasha Barnard, Amanda Lightfoot, Tamika Solomons, Bianca Matroos, Zuraya Bardien, Hannah Cornelius, Itumeleng Makhura, Seneo Legodi, Mercisha Tedpaul, Simphiwe Mira, Kgomotso Maropola, Fatima Patel, Franziska Blöchliger, Tlalane Ngotshane, Shingai Mutsamanyi, Amanda Damba, Charlotte Madolo, Nomathamsanqa Fani, Charlene Naicker, Nomahlubi Sithole, Ntwentle Sibiya, Sinawo Nono, Annemique Manho, Kaylan Dewaal, Asiphe Nqoloba, Atlegang Nchoe, Lebogang Monene, Zanele Vundla, Asisipho Njovane, Abongile Mabusela, Sisipho Mayile, Thembi Ngendane, Sharon Deetlefs, Buhle Xaba, Elene Lino, Jallian van Staden, Matshepo Malefane, Patricia Cockerell, Natasha Booise, Olwethu Gaju, Mahlatse Machubeni, Nkusa Mofokeng, Portia Mtshweni, Tshegofatso Matibako, Roberta Sing, Tshinakaho Munyai, Carmen Rossouw, Tanya Oakes, Nomaphelo Sifuba, Ann Hodson-Gabriels, Liezel de Jager, Sibabalwe Kasibe, Aza Zathu, Ntomboxolo Xhobane, Tshwanelo Seleke, Angelique Fourie, Gwen Mziba, Shumeez Ismail, Sinoxolo Mafevuka, Sabrina Isaacs, Anneline Titus, Pontsho Ngomane, Lia Adeline, Nosiphe Mkrabalala, Buyisiwe Dube, Andrea Cholo, Mpho Sinyatsi, Sarah Mathiba, Eva Makhura, Nosipho Shazi, Cynthia Williams, Vicki Terblanche, Mbali Hlongwane, Glenda Ndlanzi, Aza Zathu, Phumzile Dlamini, Phumeza Madze, Rencia Meyer, Rhucian-Kay Lawak, Nolusindiso Bless, Siyasanga Nkasela, Zintle Meloni, Lamees Dilman, Jacqueline Mpontsana, Asiphe Mdodana, Susan Rohde, Danielle Simons, Thembani Jele, Sinathi Magqazana, Zulfa Fisher, Kutlwano Madiseng, Thandiswa Molefe, Noluvuyo Ndema-Nonkwelo, Phumeza Nomzazi, Iris Potgieter, Patricia Ndlovu, Odette Barkhuizen, Pheliswa Sawutana, Palesa Maruping, Flo Schwartz, Nicole Bester, Samantha Zungu, Silindokuhle Mnyikizo, Cindy Mnguni, Meagan Liedeman, Eunice Moloko, Siphokazi Bokili, Cynthia Doubell, Khanya Msuthu, Athini Mangqoyiya, Tamara Padi, Charlene October, Nokuthula Bolitye, Phakama Ntshentshe, Philisiwe Mvubu, Charne Viljoen, Siphiwe Nzoyi, Lithemba Madela, Zelna Baartman, Lona Doli, Simthandile Skeyi, Corli van der Walt, Bianca Thandroyen, Sbahle Ndlela, Sinovuyo Magatya, Nontsikelelo Ndlebe, Yolin Kannemeyer, Lindiwe Mogale, Nuvuyo Ponono, Nnini Pule, Navishka Roopnarain, Charne Viljoen, Tshepo Rakoma, Andiswa Qhina…..