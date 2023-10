Johannesburg bekendstelling van 'Ons Klyntji'

BEKENDSTELLING BESONDERHEDE

Datum: Dinsdag, 31 Oktober (5.30nm vir 6nm)

Plek: Love Books, Rustenburgstraat 53, Melville, Johannesburg

RSVP: kate@lovebooks.co.za

OOR ONS KLYNTJI:

Ons Klyntji is die eerste en oudste Afrikaanse tydskrif, gestig in die jaar 1896. Dit herleef as zine in die 1990’s; die gedrukte Ons Klyntji zine verskyn steeds elke jaar. Klyntji.com bestaan van 2014 af. Klyntji is ’n onafhanklike webjoernaal wat fokus op diverse en progressiewe kuns en kultuur. And the launch evening is always a wonderful mix of languages.