Bly dié winter warm met Gadija Sydow Noordien se snyboontjiebredie

In Kaap, kerrie & koesisters neem die tweelingsusters Fatima en Gadija ons op ’n tradisionele Kaaps-Maleise kosreis wat terselfdertyd ook ’n lewensreis is, want die resepte word saamgesnoer met herinneringe aan hulle grootwordjare op die Kaapse Vlakte en die vroue wat so ’n groot rol gespeel het om ’n liefde vir koskook en bak by hulle te kweek.

Die susters glo aan lekker huiskos en resepte wat vinnig, maklik en bekostigbaar is – soos wat hulle geliefde oorlede moeder se kookstyl ook was. Maar die boek bevat ook uithangresepte vir daardie spesiale geleenthede!

Wat is dan nou lekkerder as ’n pot tradisionele gheemakerrie, of Fatima se alombekende kerrievis, akni, dhaltjies en piesangbrood?

En probeer gerus Gadija se sambals, smoortjies en bredies met die geurigste speserye. Met afdelings soos sop, bredies, poedings, vleis, vis, koeke en gebak is die boek beslis ’n moet vir elke Kaaps-Maleise lekkerbek – en elkeen wat nog altyd meer wou weet van die Kaaps-Maleise kookkuns!

Fatima is 'n ervare huiskok en baie gewild vir haar spyseniering. Haar daaglikse Facebook inskrywings word verslind deur huiskokkie en kosliefhebbers regoor die wêreld. Sy en haar suster Gadija is die aanbieders van die kosprogram Kaap, kerrie en koesisters op DSTV, kanaal 147.

Gadija, die bredie-queen, is ook 'n kranige bakster en bekend vir haar snowballs. Sy is ewe tuis in die kombuis as biblioteek as hoof-bibliotekaris by Laerskool Seaview in Mitchells Plain. Sy is 'n aktivis vir letterkunde en het al talle toekennings vir haar rol ontvang.