The Premier Soccer League’s transfer window closed amongst some intense activity on Thursday night ahead of its midnight deadline.

TimesLIVE brings you all the signings made by the 16 PSL clubs.

Bidvest Wits

IN:

Amr Gamal (Al Ahly‚ Egypt)‚ Bokang Thlone (Free State Stars)‚ Steven Pienaar (Sunderland‚ England)‚ Daylon Claasen (TSV 1860 Munich)‚ Kobamelo Kodisang (Platinum Stars)‚ Anthony Gordinho (SuperSport United)‚ Slavko Damjanovic (FK Sutjeska Niksic‚ Montenegro)‚ Sanele Tshabalala (Promotod)‚ Markus Lecki (Stellenbosch FC‚ end of loan)‚ Gerald Phiri Junior (Platinum Stars‚ end of loan)

OUT:

Somila Ntsundwana (AmaZulu)‚ Ejike Uzoenyi (Ajax Cape Town)‚ Jethren Barr (Maritzburg United)‚ Knox Mutizwa (Lamontville Golden Arrows‚ loan)‚ Tebogo Moerane (AmaZulu)‚ Thakasani Mbanjwa (SuperSport United)‚ Jabulani Shongwe (Lamontville Golden Arrows)‚ Dillon Sheppard (retired)‚ Mogakolodi Ngele (Mamelodi Sundowns‚ end of loan)‚ Wangu Gome (Civics FC Windhoek‚ Namibia)‚ Cuthbert Malajila (Mamelodi Sundowns‚ end of loan)‚ Sifiso Myeni (SuperSport United‚ loan)